Nonostante la pandemia il trasporto pubblico è ancora un punto fermo in molti luoghi e molte persone fanno ancora affidamento su di esso, sia per lavoro che per altri motivi. Non è un caso dunque che l’app Moovit sia stata aggiornata con una serie di funzioni utili incentrate sull’accessibilità.

In primo luogo è stata migliorata la possibilità di sapere in tempo reale quanto è affollato un autobus e se ci sarà un posto disponibile.

Moovit ora vi aiuta a evitare gli autobus affollati

Grazie all’ultimo update, mappando il proprio tragitto con le agenzie di trasporto supportate l’app mostra i posti disponibili a sedere, i soli posti in piedi oppure se l’autobus è affollato, inoltre gli utenti con disabilità possono verificare quali linee, percorsi e stazioni sono accessibili in sedia a rotelle.

Moovit è un’app per la mobilità urbana che collabora con le agenzie di trasporto pubblico di tutto il mondo per semplificare gli spostamenti. L’app offre la possibilità di controllare gli arrivi in ​​tempo reale, acquistare abbonamenti digitali, ricevere avvisi per eventuali ritardi nel tragitto giornaliero e molto altro.

Ora Moovit è anche in grado dirvi in tempo reale quanto è affollato un autobus, permettendovi di pianificare in sicurezza i vostri spostamenti, anche su una sedia a rotelle.

Queste nuove funzionalità sono disponibili da oggi per gli utenti Android e iOS. A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Dallo scorso ottobre Moovit è disponibile anche su Huawei AppGallery.

