È nuovamente tempo di offerte MediaWorld da capogiro, ed in queste ore il gigante dell’elettronica svela gli Xiaomi Days. Dall’11 al 12 febbraio, in occasione del capodanno cinese, MediaWorld mette in forte sconto un grandissimo numero di dispositivi a marchio Xiaomi fra smartphone, wearable, accessori, TV e molto altro.

Xiaomi Days: smartphone serie Mi

Xiaomi Days: smartphone Redmi

Xiaomi Days: wearable & accessori

Xiaomi Days: monitor e Mi TV

Infine, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdere le migliore offerte del mondo hi-tech.

Clicca qui per scoprire tutte le offerte Xiaomi