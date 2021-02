Iliad aggiorna la lista degli smartphone compatibili con la sua offerta 5G

In questi giorni Iliad, uno dei più apprezzati operatori nazionali di telefonia mobile, ha provveduto ad aggiornare la lista degli smartphone 5G compatibili con la sua prima offerta comprensiva del nuovo standard di rete.

Il debutto ufficiale del 5G Iliad era avvenuto in realtà a dicembre 2020 con un’offerta in formato Flash, mentre il 22 gennaio 2021 vi avevamo parlato della Iliad Giga 70, la prima offerta 5G inserita stabilmente nel listino dell’operatore.

L’offerta Giga 70 di Iliad, com’è noto, comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70GB sotto rete 4G/4G+ e, ove sia presente la copertura di rete, 5G. Tutto questo al costo di 9,99 euro al mese.

Come per tutte le altre offerte di Iliad, anche questa non prevede vincoli di permanenza, né costi nascosti o limiti di velocità e promette l’assenza di rimodulazioni «Per sempre. Per davvero». I clienti interessati dovranno pagare 9,99 euro una tantum per la nuova SIM ricaricabile. Vai alla pagina dedicata sul sito ufficiale per info e attivazione.

La pagina linkata contiene anche informazioni su copertura e smartphone compatibili. Per quanto riguarda la prima, in attesa di maggiori estensioni, la rete 5G Iliad copre alcune aree delle seguenti città: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Rispetto al lancio dell’offerta, si diceva in apertura, Iliad ha aggiornato l’elenco degli smartphone 5G compatibili. Le nuove aggiunte sono OPPO Find X2 Pro, Motorola Edge, Motorola Moto G 5G Plus, Motorola RAZR 5G e Nokia 8.3 5G. Ecco la lista aggiornata suddivisa per brand: