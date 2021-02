C’è un’applicazione Android sul Google Play Store che negli ultimi giorni ha fatto registrare un’improvvisa impennata di download: stiamo parlando di Clubhouse, ossia un’app omonima del sempre più popolare social network che tutti vogliono provare, soprattutto dopo che Elon Musk ne ha parlato pubblicamente.

Ma, così come già ribadito dagli stessi sviluppatori di Clubhouse, allo stato attuale questo nuovo social network può essere considerato in una sorta di fase di prova ed è disponibile soltanto per i dispositivi basati su iOS (peraltro è anche necessario essere invitati).

Clubhouse si conferma il social del momento

Ed allora l’applicazione Clubhouse per Android scaricata oltre un milione di volte dal Google Play Store (a inizio febbraio era a 100.000 download) cosa è? Ebbene, agli utenti meno attenti che hanno pensato che potesse trattarsi dell’omonimo social network sarebbe bastato leggere la descrizione per rendersi conto che si tratta di un’app pensata per fornire un supporto in ambito aziendale nello sviluppo di un progetto.

In sostanza, tutto un altro settore rispetto al social network del momento ed anche il logo dell’applicazione è completamente diverso da quello della più famosa app Clubhouse ma ciò non ha impedito a tanti di confondersi e scaricarla ugualmente, per poi lasciare una valutazione negativa.

Purtroppo per provare questo nuovo social sui dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google ci sarà probabilmente da attendere ancora un po’ di tempo, così come hanno lasciato intendere i suoi due fondatori, Paul Davison e Rohan Seth. Nei loro obiettivi vi è la creazione di un social network universale, disponibile pertanto anche per Android ed a breve dovrebbero iniziare a lavorare sulla relativa applicazione, aggiungendo tutte le feature necessarie per garantire un’esperienza coinvolgente.

Purtroppo una risposta alla domanda relativa ad una possibile data di pubblicazione sul Play Store di Clubhouse per Android ad oggi non c’è. Tuttavia, se siete curiosi di scoprire l’app che è stata scaricata oltre un milione di volte (la maggior parte delle quali per errore), potete trovarla seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: Come parlare su Clubhouse: la guida