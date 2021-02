Ultimamente il team di sviluppo di Android Auto sta rilasciando un sacco di novità piuttosto interessanti e attese da tempo, come ad esempio l’arrivo delle icone di WhatsApp, Facebook Messenger e Messaggi oppure gli sfondi e tanto altro. In queste ore diversi utenti su Reddit hanno iniziato a ricevere finalmente la possibilità di impostare wallpaper su Android Auto, pubblicando alcune foto che ci danno modo di scoprire come si presenta dal vivo la feature una volta attivata.

Wallpaper e scorciatoie di Google Assistant

Al momento, come viene dichiarato in uno dei commenti di risposta al post, sembra che la selezione dei wallpaper sia circoscritta esclusivamente a quelli offerti da Google. In altre parole, non è ancora possibile impostare wallpaper personalizzati, magari provenienti dal proprio smartphone. Probabilmente l’idea del colosso di Mountain View è quella di fornire agli utenti wallpaper studiati appositamente per fondersi al meglio con gli elementi e la UI di Android Auto.

Le novità, però, non finiscono qui. Lo stesso utente ha indicato l’arrivo di una feature decisamente più interessante: le scorciatoie di Google Assistant su Android Auto. Entrando all’interno delle impostazioni dell’applicazione mobile di Android Auto, è possibile aggiungere le scorciatoie di Google Assistant tramite il pannello “Customize launcher”. Sembra, inoltre, che anche i contatti della rubrica possano essere aggiunti direttamente al launcher di Android Auto.

Il rollout delle feature sopracitate non è chiaro: per alcuni utenti sono già disponibili, per altri potrebbero arrivare fra molto tempo.