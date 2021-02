Il lancio di Samsung Galaxy S21 non solo ci ha portato grandi novità dal punto di vista hardware e del design, ma anche l’arrivo della One UI 3.1, l’ultima versione della personalizzazione Android made by Samsung.

Novità aggiornamento G781BXXU2CUB5

In queste ore il modello Samsung Galaxy S20 Fan Edition sta ricevendo il firmware G781BXXU2CUB5 da 1708 MB che porta con sé le tante novità presenti all’interno della One UI 3.1. Le numerose aggiunte introdotte con questa versione della One UI fanno riferimento alla disponibilità di Google Discover nella home screen, la possibilità di aggiungere effetti video per le video chiamate anche in applicazioni di terze parti, piccoli miglioramenti per quanto riguarda l’interfaccia grafica e la UI e molto altro.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20 Fan Edition

L’aggiornamento G781BXXU2CUB5 per Samsung Galaxy S20 Fan Edition è attualmente in fase di rilascio in diversi paesi europei (Olanda, Belgio, Grecia, Romania, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Svizzera, Inghilterra, Francia, Slovenia, Portogallo e Polonia) e possibilmente arriverà anche qui da noi nel corso delle prossime ore. In attesa di ricevere la classifica notifica di disponibilità dell’update, potete controllarne manualmente la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Aggiornamento 14:02: l’update è adesso in distribuzione anche in Italia.

