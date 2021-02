Mentre Huawei, tramite le parole del CEO, cerca di trovare una sponda amichevole all’interno della nuova amministrazione del Presidente Biden nonostante le voci che vedono l’azienda ancora inserita all’interno della Entity List, l’azienda prosegue nello sviluppo di HarmonyOS. Il sistema operativo proprietario, recentemente bollato come un fork di Android 10 più che un OS nuovo di zecca, ha raggiunto la versione 2.0 durante la scorsa HDC 2020 ed ha iniziato ad essere disponibile in beta per una manciata di dispositivi.

Il test aperto a tutti è atteso per questo mese

Secondo alcune informazioni pubblicate su Weibo dal leaker Changan Digital King, sembra che l’azienda abbia intenzione di lanciare il programma beta aperto a tutti già a partire da questo mese, per poi aumentare di molto il numero di utenti abilitati durante il mese di marzo. Sebbene le informazioni condivise sul social network cinese non possano essere verificate, è molto probabile che il colosso cinese seguirà una strategia di questo tipo per portare il sistema operativo mobile all’interno del maggior numero possibile di smartphone.

Come sappiamo Huawei si aspetta almeno 100 milioni di dispositivi aggiornati ad HarmonyOS durante il 2021, con la maggior parte dei device già nei piani di aggiornamento a seguito dell’arrivo dell’update alla EMUI 11.1, descritta come l’ultima versione della personalizzazione Android prima di essere definitivamente messa da parte a favore di HarmonyOS.