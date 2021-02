Se seguite il nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte (Prezzi Tech) avrete notato che sono presenti alcune offerte proposte dallo store Gshopper. Vi starete chiedendo se si tratta di uno store affidabile, come funzionano le spedizioni, la garanzia, i metodi di spedizione e come utilizzare i coupon che vi proponiamo e che vi permettono di ottenere ottimi sconti.

Vi spieghiamo dunque tutto in questo articolo, per aiutarvi a effettuare i vostri acquisti in tutta tranquillità e sfruttare le numerose occasioni di risparmio di Gshopper che vi proponiamo quotidianamente.

Spedizioni e magazzini di Gshopper

In un periodo nel quale è difficile effettuare acquisti nei negozi fisici, cresce in maniera esponenziale il numero di utenti che si rivolgono agli store online per acquistare prodotti tecnologici. Spesso e volentieri le migliori offerte provengono da store cinesi, che in molte occasioni effettuano la spedizione dalla Cina o da Hong Kong.

Questo significa lunghi empi di attesa, maggiori costi di spedizione e il rischio, soprattutto per le spedizioni veloci, di pagare dazi doganali e tasse, tanto da vanificare il potenziale risparmio. Gshopper risolve il problema visto che dispone di numerosi magazzini in Europa, posizionati in Spagna, Francia, Polonia e Repubblica Ceca. Questo significa tempi di spedizione inferiori ma soprattutto l’esenzione da qualsiasi costo aggiuntivo. Niente oneri doganali o altri balzelli aggiuntivi.

In ogni scheda prodotto troverete l’indicazione del magazzino di provenienza, gli eventuali costi di spedizione e il tempo previsto per la consegna. Quest’ultimo potrebbe variare in funzione della situazione attuale, che può portare a un leggero allungamento dei tempi, che restano comunque molto accettabili. Una volta completato l’ordine riceverete via email il consueto numero di tracking per tracciare lo stato della spedizione e organizzarvi per la ricezione.

La garanzia di Gshopper

Tutti i prodotti venduti da Gshopper godono di una garanzia di 12 mesi. Come accade per altri store, tutti gli smartphone Xiaomi dispongono di 24 mesi di garanzia ufficiale. In caso di prodotti difettosi o non conformi alla descrizione è possibile chiedere il reso entro 14 giorni dalla data di ricezione con il rimborso che verrà effettuato dal venditore entro sette giorni dalla restituzione.

Potete trovare tutti i passaggi da seguire per la procedura di resto visitando questa pagina

I metodi di pagamento accettati

Anche dal punto di vista dei pagamenti potete stare ampiamente tranquilli. Gshopper accetta infatti tutte le principali carte di credito/debito dei circuiti Visa, Mastercard e American Express. Vi consigliamo però di utilizzare PayPal, che offre maggiori tutele nel caso di inconvenienti e una maggiore garanzia nel caso di contestazioni.

Affidabilità di Gshopper

Abbiamo cercato in Rete e i giudizi su Gshopper confermano che si tratta di uno store affidabile. Al netto di qualche caso isolato, che accade alla maggior parte degli store online, il più delle volte a causa di spedizioni smarrite, gli utenti premiano Gshopper come un negozio nel quale si può riporre la propria fiducia.

Ci sono segnalazioni riguardanti il post vendita ma sembra che lo store sia sempre pronto a intervenire per cercare una soluzione che soddisfi il cliente.

Le migliori offerte di Gshopper

Che le offerte di Gshopper siano tra le migliori del mercato non c’è dubbio, e lo testimoniano alcune offerte che vi riportiamo qui sotto. Per ottenere i prezzi indicati dovrete semplicemente inserire il codice sconto riportato a fianco di ciascuna offerta, seguendo le istruzioni che trovate nel prossimo paragrafo.

Vi ricordiamo che tutta la merce viene spedita dai magazzini europei, senza quindi alcun costo aggiuntivo, tasse oppure oneri doganali, che spesso frenano gli utenti dagli acquisti online.

Come utilizzare i coupon su Gshopper

Nonostante i prezzi siano sempre tra i migliori sul mercato, Gshopper rilascia quotidianamente parecchi coupon che vi permettono di ridurre ulteriormente il prezzo di acquisto dei prodotti. Per poter utilizzare i codici sconto è necessario procedere alla registrazione su Gshopper. Potete creare un nuovo account oppure utilizzare Google, Facebook o Twitter per l’accesso.

A questo punto potete tranquillamente inserire il prodotto desiderato nel carrello e, se non dovete fare altri acquisti, procedere al check-out, per procedere alla fase di conferma dell’indirizzo e al pagamento del prodotto.

Se si tratta del primo ordine dovrete compilare tutti i dati del vostro indirizzo, in caso contrario dovrete semplicemente confermarli o modificare quello che nel frattempo è cambiato. Dopo aver verificato l’indirizzo vi ritroverete nella schermata sottostante, con il campo Coupon appena sotto al prodotto da acquistare.

Ora vi basterà incollare il coupon che avrete trovato sul nostro canale Telegram, premere Apply e magicamente lo sconto verrà applicato al totale. Sotto al campo coupon troverete la descrizione dello sconto applicato, per essere sicuri che sia corretto.

A questo punto non vi resta che dirigervi alla cassa virtuale premendo Checkout, scegliere una carta di credito, Alipay o PayPal per il pagamento, inserire i dati richiesto e completare l’ordine.

Dopo pochi minuti riceverete una mail di conferma dell’ordine effettuato e potrete seguire direttamente dal sito lo stato della spedizione e la presenza di eventuali problemi che dovessero insorgere.

Ora non avete più scuse, seguite il nostro canale Telegram e preparatevi a risparmiare, grazie anche a Gshopper.

Informazione Pubblicitaria