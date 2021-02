Una delle feature più importanti di Android 10 dal punto di vista visivo, ovvero della UI e della interfaccia generale del sistema operativo di Google, è ovviamente l’arrivo del supporto alla modalità scura direttamente a livello di OS. A distanza di più di un anno dall’arrivo della feature, l’azienda di Mountain View ci ha più volte sorpreso (negativamente) del ritardo accumulato dai vari team di sviluppo nel rendere conforme la UI delle proprie app con la modalità scura di Android.

Incongruenze che fanno storcere il naso

Stessa cosa si può dire ancora oggi per quanto riguarda le icone di alcune applicazioni di Google all’interno del Play Store. Infatti, com’è possibile notare dalla immagine sottostante, esiste una certa incongruenza fra l’aspetto delle icone nello store di Google e la loro rappresentazione a livello della homescreen. Entrando nel dettaglio, Google One, una delle app di Google a non avere ancora abbracciato la modalità scura, presenta un’icona scura sul Play Store e un’icona bianca per la homescreen. Un altro esempio riguarda Google Fit, in cui l’applicazione supporta perfettamente la modalità scura, presenta giustamente una icona con sfondo scuro all’interno dello store, ma un’icona con sfondo chiaro nella homescreen.

È chiaro che non si tratta di un problema che inficia il funzionamento di Android, ma è sintomo di una mancanza di attenzione verso prodotti (applicazioni) realizzati da Google stessa.