Tra le novità in arrivo sui dispositivi Chrome OS con Phone Hub ci potrebbe essere anche la possibilità di effettuare il mirroring dello smartphone Google Pixel, feature che dovrebbe essere esclusiva di questa serie di device.

Ricordiamo che Phone Hub può essere considerato come una sorta di suite di funzionalità che collegano il telefono al Chromebook (come il mirroring delle notifiche, la sincronizzazione delle schede Chrome recenti e alcune impostazioni rapide).

Di recente nel codice di Chrome OS è comparso un nuovo flag (Enable Eche App SWA) che fa riferimento al “System Web App” (un’app Chrome OS incorporata creata utilizzando tecnologie Web) e che suggerisce che il team di sviluppatori di Google è al lavoro su una soluzione che dovrebbe consentire di effettuare il mirroring dello schermo del telefono Android sul Chromebook (una volta che viene selezionata una notifica sul computer, il sistema dovrebbe aprire la relativa schermata dello smartphone).

Purtroppo al momento non vi sono ulteriori dettagli e per saperne di più dovremo attendere informazioni ufficiali dal colosso di Mountain View.

YouTube Music si sdoppia per i Chromebook

E sempre a proposito di Chromebook, dallo scorso anno il download di alcune app dal Play Store su Chrome OS installa automaticamente la relativa Progressive Web App e l’ultimo servizio a seguire questa strada è YouTube Music.

Rispetto ad altre app (come Twitter, YouTube TV o Google News), per YouTube Music il colosso di Mountain View sta adottando un approccio leggermente diverso: la nuova applicazione non va a sostituire quella principale ma si affianca ad essa, nel senso che sul Play Store convivono un’app YouTube Music per Chromebook (ossia youtube.music.pwa.standalone_20201217_A_RC00 con un “peso” di 151 Kb) e una “normale” applicazione per Android, che continua ad esistere come entità separata e che può essere installata.

La ragione per cui Google ha deciso di puntare su tale sistema va ricercata nel fatto che YouTube Music PWA non è in grado di scaricare brani e album per la riproduzione offline.

Potete trovare YouTube Music per Chromebook seguendo questo link.