Di tanto in tanto la Rete ci regala curiosi esperimenti che riguardano gli smartphone e tra di essi ne troviamo anche uno che ha come protagonista il Samsung Galaxy S21 ed in particolare la sua capacità di resistere all’acqua.

Il colosso coreano per la sua nuova generazione top di gamma ha deciso di riproporre una scocca resistente all’acqua (così com’è avvenuto per quelle precedenti) ma quanto in là ci si può spingere con i telefoni di Samsung (ricordiamo che vantano la certificazione IP68)?

Samsung Galaxy S21 sfida l’acqua in un test estremo

A tale domanda ha deciso di provare a rispondere Photo Owl Time Lapse su YouTube, immergendo un Samsung Galaxy S21 in una vasca piena d’acqua per scoprire quanto a lungo il device sia capace di resistere senza riportare grossi problemi di funzionamento.

Ebbene, il risultato è senza dubbio degno di nota, in quanto lo smartphone di Samsung è immerso nell’acqua da oltre 10 giorni e sembra essere in grado di continuare a rimanere nella vasca senza evidenti problemi.

Il tester ha precisato che il cronometro dello smartphone arriva fino a 99 ore, 59 minuti e 59 secondi, quindi è necessario riavviarlo (e ciò è stato fatto due volte).

Dopo 117 ore e 53 minuti il Samsung Galaxy S21 ha mostrato un avviso di rilevata umidità e lo schermo ha iniziato a non rispondere correttamente ai comandi ma, dopo aver premuto qualche tasto, il tester è riuscito a fare funzionare di nuovo il device correttamente.

A 241 ore e 10 minuti il tester ha provato il funzionamento degli altoparlanti, riscontrando un suono appena percepibile e di bassa qualità (resta da capire se, una volta asciutti, il suono torni normale).

Il test continua ad oltranza ma ad oggi il risultato raggiunto dallo smartphone può essere già ritenuto più che positivo.

