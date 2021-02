Mancano pochi giorni a San Valentino e se state cercando un’idea regalo per la vostra dolce metà, o perché no anche per voi stessi, vi proponiamo un’alternativa diversa dalla solita scatola di cioccolatini (sempre gradita per molti). Per siete appassionati di tecnologia, vi siete appena regalati un computer, o volete rimettere a nuovo il vecchio portatile recuperato dal fondo di qualche cassetto, perché non pensare a prodotti Microsoft?

A beneficiare del regalo potrebbe essere anche il vostro smartphone Android, che grazie a “Il tuo telefono” di Windows 10, si collega in maniera più semplice e immediata al computer. In occasione della festa degli innamorati GoDeal24.com ha lanciato un evento speciale, con sconti fino all’88% sui prodotti Microsoft. Volete qualche esempio?

Ottimi bundle quindi, per mettere in regola la licenza del sistema operativo di due computer, o per risparmiare sull’acquisto combinato delle chiavi di Windows e Office. Ricordiamo che GoDeal24.com vende chiavi di attivazione, che vi saranno recapitate via email una volta completato l’acquisto.

Niente supporti di installazione (facilmente scaricabili dal sito Microsoft), niente etichette, scatole o manuali. In questo modo il prezzo è davvero contenuto e vi permetterà di aggiornare tutti i vostri computer con una spesa davvero minima. Utilizzando il codice EGD50 ad esempio potrete avere uno sconto del 50% sulle seguenti chiavi:

E con il codice EGD62 lo sconto arriva al 62% su questi prodotti:

E se avete richieste particolari o cercate altri bundle, potete utilizzare il codice EGD55 per avere il 55% di sconto su queste offerte:

Non vi resta che visitare la pagina promozionale e scegliere il regalo più adatto a voi, alle persone più care o al vostro smartphone Android, che sicuramente ringrazierà.

Informazione Pubblicitaria