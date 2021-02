HTC ha presentato un nuovo smartphone entry level della serie Wildfire in Sud Africa. HTC Wildfire E Lite approda sul mercato dopo il medio gamma Wildfire E2 introdotto la scorsa estate.

HTC Wildfire E Lite è uno smartphone senza pretese che esegue Android 10 Go Edition e offre uno schermo HD+ da 5,45 pollici. Il dispositivo è trainato dal SoC Quad-Core Helio A22 supportato da 2 GB di RAM e mette a disposizione una fotocamera posteriore da 8 MP con sensore di profondità VGA e una fotocamera anteriore da 5 MP.

Lo smartphone di HTC integra uno scanner di impronte digitali montato sul retro ed è alimentato da una batteria da 3000 mAh.

Specifiche di HTC Wildfire E Lite

Ecco le specifiche dettagliate dello smartphone HTC Wildfire E Lite:

Display IPS HD+ 18:9 da 5,45 pollici (1440 × 720 pixel)

Processore Octa-Core MediaTek Helio A22 (MT6761) a 2 GHz 16 nm con GPU IMG PowerVR GE83200 a 650 MHz

2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna espandibile con microSD

Doppia SIM (nano + nano + microSD)

Sistema operativo Android 10 Go Edition

Fotocamera posteriore da 8 MP con apertura f/2.0, sensore di profondità VGA con apertura f/2.8, flash LED

Fotocamera frontale da 5 MP con apertura f/2.2, sblocco facciale AI

Scanner di impronte digitali posteriore

Connettività Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz, 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, micro USB

Batteria da 3000 mAh

Dimensioni: 147,86 × 71,4 × 8,9 mm; Peso: 160 g

Disponibilità e prezzo di HTC Wildfire E Lite

Lo smartphone economico HTC Wildfire E Lite è in vendita in Sud Africa nella sola colorazione nera al prezzo di 1.549 Rand sudafricani, corrispondenti a circa 86 euro al cambio attuale. Al momento non abbiamo informazioni in merito a una sua possibile commercializzazione in Europa.