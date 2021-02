In occasione del lancio di Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G, il colosso di Mountain View ha rilasciato delle nuove versioni delle applicazioni Google Fotocamera e Google Recorder, update che non possono essere trasferiti sui modelli di Pixel meno recenti (a differenza di quanto invece avveniva in passato).

Provando ad installare queste nuove versioni di Google Fotocamera e Recorder, infatti, gli utenti visualizzano un messaggio di errore (“Non è stato possibile installare il nuovo pacchetto perché la verifica non è riuscita“, INSTALL_FAILED_VERIFICATION_FAILURE).

E questa nuova limitazione riguarda anche i possessori di Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G: nemmeno loro, infatti, possono installare nuove versioni di queste app nel caso di rilascio di un update fino a quando la nuova release non è disponibile sul Google Play Store.

Pare che alla base di questo nuovo limite vi sia Android 11, che ha aggiunto una feature chiamata “App Integrity”, che consente al dispositivo di utilizzare una serie di “regole” per verificare se una particolare applicazione deve essere autorizzata o meno a essere installata.

Google Play Services ha un elenco di regole e una di esse prevede proprio che l’app Google Fotocamera e l’app Google Recorder non possano essere installate se non attraverso il Play Store: qualsiasi tentativo di installare l’app con ADB o altre vie (per esempio APKMirror) andrebbe direttamente contro quella regola e quindi viene bloccato.

Come installare Google Fotocamera e Recorder senza limiti

Fino a questo momento la soluzione trovata per aggirare questo divieto è stata il ripristino del device alle impostazioni di fabbrica (ossia una procedura lunga e piuttosto impegnativa) ma nelle scorse ore è stata trovata un’altra soluzione un po’ più rapida: ci riferiamo al ripristino dell’app Google Play Services alla versione originale di fabbrica, per poi aggiornarla di nuovo.

Anche in questo caso vi saranno delle conseguenze, come la necessità di configurare nuovamente le proprie carte di credito per l’utilizzo con Google Pay, ripristinare le impostazioni di backup automatico e la possibile perdita di alcuni dati relativi all’app di tracciamento dei contatti COVID-19.

Per ripristinare Google Play Services è sufficiente andare nel menu delle Impostazioni, nella barra di ricerca digitare il nome dell’app, toccare quindi la sua scheda e il menu a tre puntini (nell’angolo in alto a destra), quindi Disinstalla aggiornamenti e OK. Una volta fatto ciò, bisogna reinstallare l’ultima versione disponibile (è possibile farlo attraverso il Google Play Store).

Una volta completata tale procedura, si ha una breve finestra di tempo durante la quale è possibile caricare gli aggiornamenti di Google Fotocamera e Google Recorder senza essere disturbati da errori di verifica da parte di App Integrity.