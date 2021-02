Google non si ferma mai ed in queste ore ci arrivano informazioni circa alcune interessanti feature per Gmail e YouTube.

Lieve feedback aptico per gli swipe

L’applicazione di posta elettronica di Google è una delle più utilizzate su mobile e non solo, ed in queste ore l’arrivo della versione 2020.12.27.355085521 introduce una piccola ma interessante novità: il feedback aptico per gli swipe. Se, infatti, siete soliti utilizzare l’applicazione mobile di Gmail sul vostro device Android, aggiornando l’app all’ultima versione disponibile, noterete una leggera vibrazione di conferma a seguito di uno swipe verso destra o sinistra.

Come ben saprete, tramite le “Azioni di scorrimento” presenti all’interno delle Impostazioni di Gmail è possibile personalizzare l’azione degli swipe con alcune specifiche funzionalità come: archivia, elimina, segna come letto/da leggere, sposta in e posticipa. Una volta selezionato il tipo di funzione desiderata per lo swipe a destra o a sinistra, con la nuova versione di Gmail noterete un leggero feedback aptico a completamento dello swipe nella direzione da voi scelta.

La funzionalità è attualmente in rollout per tutti gli utenti Android e può essere utilizzata aggiornando l’app tramite il badge del Play Store sottostante, oppure installando manualmente l’APK da questo link di APK Mirror.

I video brevi sbarcano su YouTube (India)

Se il boom senza limiti di TikTok ci ha insegnato qualcosa, è che gli utenti sono più che mai attratti da social in cui possono condividere brevi video. Google è ovviamente conscia di tutto ciò, ed ultimamente sembra stia testando la possibilità di realizzare brevi video direttamente tramite YouTube. Infatti, com’è possibile notare dalle immagini in galleria sottostante, sotto alcuni video musicali trova posto il tasto “Create” attraverso cui creare – appunto – brevi filmati della durata di 15 secondi.

Un tap sul sopracitato tasto porta all’immediato avvio della fotocamera tramite cui registrare un video utilizzando come sottofondo musicale la traccia proveniente dal video appena visto su YouTube. Una volta conclusa la registrazione, l’utente può scegliere quale porzione del brano audio utilizzare per il video, utilizzare un brano audio proveniente dal catalogo, aggiungere del testo ed eventualmente pubblicare il tutto direttamente sul canale oppure salvarlo sul telefono.

Al momento la funzione sembra attiva solo per una piccola percentuale di utenti in India, e solo su alcuni video musicali.