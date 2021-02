Facebook Messenger punta ad essere sempre più sicuro e piacevole da utilizzare: in occasione del Safer Internet Day 2021, in un post sul blog ufficiale spiega le novità e ricorda le funzioni che gli utenti possono utilizzare per la propria privacy e sicurezza online.

Facebook Messenger semplifica la gestione dei messaggi indesiderati

All’interno del post, Facebook Messenger annuncia che sta rafforzando le opzioni riguardanti le richieste di messaggi, rendendo più semplice l’eliminazione e il blocco degli account sospetti o indesiderati, anche di più di uno per volta. La società annuncia anche di essere al lavoro su nuovi metodi per facilitare la segnalazione di abusi e molestie, in modo da poter fornire un feedback migliore sullo stato dei messaggi segnalati.

Facebook Messenger ricorda poi tutte le funzionalità messe a disposizione degli utenti per un Internet più sicuro e piacevole. Gli avvisi di sicurezza forniscono suggerimenti per insegnare agli utenti come individuare attività sospette e come agire per bloccare, segnalare o ignorare qualcuno; anche grazie al machine learning quasi 70 milioni di persone al mese vengono aiutate tramite questi avvisi.

App Lock è un’altra delle funzioni introdotte quest’estate da Facebook Messenger, che aggiunge un ulteriore step di sicurezza per evitare che altre persone abbiano accesso ai messaggi: tramite quest’ultima è infatti possibile impostare l’impronta digitale o lo sblocco facciale per aprire l’applicazione. Rimangono ovviamente disponibili anche la possibilità di decidere chi può inviare richieste di messaggi, le impostazioni per decidere chi può visualizzare i contenuti, le limitazioni alla condivisione (massimo cinque contatti o gruppi per volta).