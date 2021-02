AnTuTu ha pubblicato la classifica dei migliori 10 smartphone Android più apprezzati dagli utenti relativi al mese di gennaio 2021. La particolarità di questa metrica utilizzata da AnTuTu non prende in esame le performance degli smartphone Android su cui è installata l’applicazione di benchmark, ma bensì stila una classifica secondo il punteggio delle valutazioni degli utenti.

Meizu in cima alla classifica di gradimento

I terminali presenti all’interno di questa classifica sono quindi posizionati in base al grado di soddisfazione che un utente esprime per essi, molti dei quali hanno ricevuto ottime valutazioni nel mercato cinese. Al primo posto della classifica troviamo Meizu 17 Pro con il 97,93% di gradimento, merito evidentemente dei numerosi aggiornamenti OTA che hanno interessato lo smartphone nelle ultime settimane e che hanno portato molte novità e feature.

Al secondo posto con il 97,89% di gradimento troviamo Huawei Mate 40, mentre al terzo posto con il 97,75% è presente Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. La particolarità dei primi device in classifica è che fanno tutti riferimento ad un hardware decisamente valido, ma ormai superato da processori di nuova generazione. Meizu 17 Pro e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G sono entrambi basati sul processore Qualcomm Snapdragon 865 (Exynos 990 per il terminale Samsung commercializzato in Italia), mentre il device di Huawei è munito del SoC Kirin 9000E.

È molto probabile che la classifica del prossimo mese vedrà la comparsa dei primi device muniti di processore Qualcomm Snapdragon 888.

