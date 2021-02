WINDTRE continua a espandere la rete 5G in Italia e arriva a sfiorare la soglia dell’80% della popolazione raggiunta. La copertura della rete di quinta generazione è stata infatti estesa ad altre città e capoluoghi di provincia: andiamo a scoprire quali.

Il 5G WINDTRE continua a crescere: raggiunto il 79% della popolazione

In queste ore WINDTRE ha aggiornato la lista di città raggiunte dalla sua rete 5G, che arriva in questo modo a 67 province e 7 città capoluogo di provincia, con una copertura del 79% circa della popolazione italiana. La percentuale ovviamente è solo indicativa ed è calcolata tenendo in considerazione la distribuzione della popolazione residente (dati ISTAT).

Rispetto all’ultimo aggiornamento della copertura della rete 5G WINDTRE, che includeva 59 province, abbiamo dunque un ulteriore passo avanti. Si aggiungono infatti nella lista dei territori provinciali Agrigento, Aosta, Cuneo, Fermo, Ferrara, Mantova, Padova e Vercelli. Allo stesso tempo è stata aggiornata la lista delle città capoluogo, dalle quali escono Fermo, Ferrara, Mantova, Padova e Vercelli in quanto inserite in quella relativa ai territori: restano dov’erano Alessandria, Lucca e Trapani, e a queste si aggiungono i capoluoghi Andria, Modena, Pavia e Trani. In totale si arriva dunque a 67 province e 7 città capoluogo.

A questo link potete tenere sotto controllo la mappa della copertura, anche se al momento non sembra essersi ancora aggiornata con le ultime novità.

Smartphone abilitati al 5G WINDTRE

Rimane invariata, al momento, la lista di smartphone abilitati alla navigazione 5G sulla rete WINDTRE, che comprende i seguenti modelli:

Potreste comunque riuscire a navigare sotto rete 5G anche con uno smartphone non presente nella lista ufficiale. Per maggiori informazioni vi consigliamo di contattare il servizio clienti WINDTRE.

