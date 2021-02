Per Xiaomi quella di oggi è una giornata estremamente importante, ovviamente per la presentazione ufficiale della versione globale di Xiaomi Mi 11 5G ma non solo. In queste ore, infatti, la compagnia ha svelato alcuni numeri che ci danno la forma di quanto Xiaomi sia cresciuta in questi ultimi mesi.

Terzo posto fra i maggiori vendor al mondo

Xiaomi è ufficialmente posizionata al terzo posto della classifica dei maggiori brand al mondo, di fatto superando Huawei e posizionandosi lì dove Apple e Samsung si contengono rispettivamente il secondo e primo posto. Nello specifico, il brand si posiziona nella top 5 in 54 mercati, nella top 3 in 36 mercati e al primo posto in 10 mercati, ma quello che fa più impressione è l’incredibile +3.639% di crescita YoY nel terzo trimestre del 2020.

Merito di questo enorme successo e di questa grande (e meritata) crescita, deriva anche dagli importanti investimenti in ricerca e sviluppo. Durante il Q4 2019 e il Q3 2020 Xiaomi ha investito 1.3 miliardi di dollari nel reparto R&D, raggiungendo traguardi che non solo facilitano lo sviluppo dei nuovi terminali (anche in remoto), ma permettono all’azienda di testare migliaia di smartphone contemporaneamente prima di immetterli sul mercato.

Questo metodo di lavoro è anche il motivo per cui la compagnia può vantare traguardi di un certo livello, come ad esempio il primo posto nella classifica DxOMark per 48 giorni consecutivi con Xiaomi Mi 10 Pro – siamo certi che Xiaomi Mi 11 5G resterà al primo posto per molto tempo -, con il modello Xiaomi Mi 10 Ultra in cima alla classifica per quasi due mesi e mezzo.

200 milioni di Redmi Note

Xiaomi non è la sola a festeggiare: anche Redmi si può dire più che soddisfatta per i risultati raggiunti con la serie “Note”. Ad oggi, infatti, questa particolare e fortunata gamma di smartphone è stata venduta 200 milioni di volte in tutto il mondo.