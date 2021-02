Ieri vi abbiamo anticipato che Lei Jun, CEO di Xiaomi, avrebbe svelato nel corso di un piccolo evento con i fan dell’azienda se nel 2021 dobbiamo aspettarci una nuova generazione della serie Xiaomi Mi MIX e la risposta tanto attesa è finalmente arrivata.

Nel 2021 ci sarà il tanto atteso lancio di Xiaomi Mi MIX 4

Xiaomi Mi MIX 4 sarà lanciato nel corso del 2021 e il colosso cinese tornerà a puntare anche sul settore dei tablet Android, forse accantonato un po’ troppo frettolosamente (Xiaomi Mi Pad 4 è stato lanciato nel 2018).

Ricordiamo che l’ultimo modello della serie Xiaomi Mi MIX, ossia Xiaomi Mi MIX 3 5G, risale a maggio 2019 e probabilmente per scoprire cosa ha da offrire Xiaomi Mi MIX 4 ci sarà da avere pazienza sino alla seconda metà del 2021.

Lei Jun ha anche rivelato durante questa conferenza che una delle strategie principali di Xiaomi nel 2021 sarà puntare forte sul settore smart home: a suo dire, infatti, lo smart display dell’azienda sarà in quasi tutte le case in Cina. E al fine di raggiungere il traguardo sperato, Xiaomi sta anche collaborando con vari partner (come aziende che si occupano di sviluppo immobiliare, hotel e altri settori dell’industria), in modo da accelerare il progresso aziendale, facilitare i servizi di installazione e garantire un elevato standard per quanto riguarda l’esperienza utente.

Lei Jun ha anche affermato che migliorerà ulteriormente la professionalità dei servizi offerti, inclusi quelli che riguardano l’assistenza ai clienti e l’azienda dedicherà grande attenzione pure al settore degli elettrodomestici (migliorando il sistema di distribuzione) mentre in ambito mobile ci sarà spazio per un design in ceramica.

Il colosso cinese, infine, non sottovaluterà le esigenze del pubblico femminile per quanto riguarda gli smartphone, dedicando più attenzioni alla cura della bellezza ed alla diminuzione del loro peso e Xiaomi Mi 11 5G rappresenta un classico esempio di questa nuova strategia (ricordiamo che potrete seguire il suo lancio internazionale oggi in diretta a partire dalle ore 13).