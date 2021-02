Qualcomm Snapdragon 888 ed Exynos 2100 sono ad oggi i processori di fascia alta che trovano posto all’interno di ogni device della gamma Samsung Galaxy S21, ed in queste ore i colleghi di Anandtech hanno realizzato una indagine estremamente approfondita (come spesso fanno) sulle prestazioni dei due processori contro l’A14 di Apple.

A14 è ancora una volta il punto di riferimento

Il verdetto pubblicato dalla testata online non lascia scampo a giudizi alternativi: nessuno dei due SoC è in grado di reggere il confronto con il SoC di Apple, né dal punto di vista della “potenza” né per quanto riguarda i consumi. Sebbene entrambi i SoC (di Qualcomm e di Samsung) siano realizzati con processo produttivo a 5 nm e facciano affidamento al core Cortex-X1, le prestazioni non sono comparabili all’A14.

Il test realizzato con Spec, uno dei più affidabili benchmark al mondo per valutare le prestazioni dei core, ha inoltre evidenziato la scarsa gestione della GPU. I risultati hanno messo in chiaro che, evidentemente per mimare le prestazioni della GPU integrata dei chip Apple, i produttori dei SoC hanno sacrificato la gestione dei consumi per puntare tutto sulla potenza. Il risultato di questa scelta etichettata da Anandtech come “terribile“: la GPU dello Snapdragon 888 raggiunge 840 MHz di frequenza con un consumo pari a 11 watt.

Oltre all’elevata richiesta di energia, lo sforzo della GPU è reputata inconcludente in quanto la grande produzione di calore porta al throttling e quindi alla riduzione della frequenza di esercizio. Insomma, benché entrambi i processori siano migliori delle precedenti generazioni, il team di ingegneri Apple è riuscito ancora una volta a realizzare un SoC incredibilmente ottimizzato e prestante.