Sarà successo anche a voi di sentire storie di amici e conoscenti che si sono pentiti di avere utilizzato lo smartphone dopo aver alzato il gomito, se non altro per le magre figure fatte a seguito dell’invio di messaggi imbarazzanti ad alcuni contatti in rubrica. Ebbene, sembra che un’azienda sia intenzionata a realizzare una particolare modalità per lo smartphone pensata proprio per limitare al massimo eventi di questo tipo.

App bloccate per evitare figure barbine

Gree Electronics, un’azienda cinese piuttosto sconosciuta, ha fatto richiesta di brevetto per una funzionalità che non solo non permette di inviare messaggi ai propri contatti, ma che addirittura blocca alcune aree dello smartphone per salvaguardare la reputazione stessa dell’utente. Secondo le informazioni presenti nel brevetto, la “modalità ubriaco” dovrebbe funzionare in questo modo:

Imposta le regole per la modalità ubriaco, ad esempio quali app sono bloccate o limitate. Dovrai anche impostare le “regole di verifica per la sobrietà” che verranno utilizzate per disabilitare la modalità ubriaco;

l’utente abilita la modalità sul proprio telefono, con le app selezionate bloccate o limitate;

l’utente deve superare la “verifica di sobrietà” secondo le regole precedentemente impostate per disabilitare la modalità ubriaco.

Il brevetto indica inoltre l’attivazione di una specifica modalità di “utilizzo semplificato” dello smartphone, per facilitare così l’uso del device anche dopo una serata piuttosto allegra.

