Con l’88% di market share del mercato degli smartphone pieghevoli, Samsung è attualmente il numero uno al mondo per quanto riguarda questa particolare categoria di prodotti. Ad oggi non esiste nessun’altra azienda in grado di realizzare questo genere di prodotti così singolari e garantire un’esperienza utente di altissimo livello, ed in queste ore un inedito rumor ci svela alcuni dettagli sulla nuova generazione di foldable che prenderanno il posto di Samsung Galaxy Z Fold2 e Samsung Galaxy Z Flip.

Attesi a metà anno con Android 11 e One UI 3.5

Dalle poche informazioni pubblicate in rete, scopriamo che il prossimo device della serie Samsung Galaxy Z Fold arriverà sul mercato con il codice prodotto SM-F926, con almeno 256 GB di storage di partenza e che sarà basato su Android 11 con la One UI 3.5. Venendo invece al nuovo device della serie Samsung Galaxy Z Flip, nuove voci indicano che arriverà con il codice prodotto SM-F711, con almeno 128 GB di storage di partenza e che sarà anch’esso basato su Android 11 con la One UI 3.5.

Ad oggi la versione più avanzata della One UI è la 3.1 presentata dal colosso sudcoreano a seguito dell’ufficialità della serie Samsung Galaxy S21, pertanto è altamente probabile che la versione 3.5 verrà svelata in concomitanza del lancio dei sopracitati foldable. Per quanto riguarda la probabile finestra di lancio, secondo la fonte dovrebbero arrivare durante la seconda metà del 2021.

In copertina Samsung Galaxy Z Fold2 5G

