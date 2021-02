Se siete alla ricerca di un’offerta senza precedenti per acquistare uno smartphone, un tablet, un wearable o un altro dispositivo Samsung e ricevere il cashback sul proprio conto corrente, in queste ore la compagnia sudcoreana ha presentato il cashback Samsung.

Tanti device Samsung in offerta

Dall’8 al 28 febbraio 2021, infatti, l’azienda offre fino a 500 euro di cashback acquistando una selezione di prodotti. Come sempre per quanto riguarda le promozioni Samsung, l’operazione è disponibile attraverso Samsung Members accedendo tramite il link presente in calce alla news. Una volta acquistato il device entro e non oltre il 28 febbraio 2021, è necessario registrarlo sul sito entro il 21 marzo 2021 per ricevere il rimborso stabilito dalla lista presente nel capitolo successivo.

Lista smartphone Samsung cashback

Ecco quali sono gli smartphone che fanno riferimento alla nuova promozione Samsung e l’ammontare del rimborso:

Samsung Galaxy Z Fold2 5G (codice modello: SM-F916B): rimborso pari a 500 euro ;

; Samsung Galaxy Z Flip 5G (codice modello:SM-F707B): rimborso pari a 400 euro ;

; Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (codice modello: SM-N986B): rimborso pari a 200 euro

Samsung Galaxy Note20 5G (codice modello: SM-N981B): rimborso pari a 200 euro

Samsung Galaxy Note20 (codice modello: SM-N980F): rimborso pari a 200 euro

Samsung Galaxy S21+ (codice modello:SM-G996B): rimborso pari a 100 euro

Samsung Galaxy S20 FE 5G (codice modello: SM-G781B): rimborso pari a 100 euro

Samsung Galaxy S20 FE (codice modello: SM-G780F): rimborso pari a 100 euro

Samsung Galaxy Tab S7+ 5G 12.4 (codice modello: SM-T976B): rimborso pari a 200 euro

Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4, Wi-Fi (codice modello: SM-T970N): rimborso pari a 200 euro

Samsung Galaxy Tab S7 11.0, LTE (codice modello: SM-T875N): rimborso pari a 150 euro

Samsung Galaxy Tab S7 11.0, Wi-Fi (codice modello: SM-T870N): rimborso pari a 150 euro

Samsung Galaxy Notebook S (codice modello:NP767XCM): rimborso pari a 200 euro

Samsung Galaxy Book Ion i5 (codice modello:NP930XCJ-K01IT): rimborso pari a 200 euro

Samsung Galaxy Book Ion i7 (codice modello:NP930XCJ-KA1IT): rimborso pari a 200 euro

Samsung Galaxy Galaxy Book Flex i5 (codice modello:NP930QCG-K01IT): rimborso pari a 200 euro

Samsung Galaxy Galaxy Book Flex i7 (codice modello:NP930QCG-KA1IT): rimborso pari a 200 euro

Samsung Galaxy Watch 3 LTE (45 mm)(codice modello: SM-R845F): rimborso pari a 100 euro

Samsung Galaxy Watch 3 LTE (41 mm)(codice modello: SM-R855F): rimborso pari a 100 euro

Samsung Galaxy Watch 3 BT (45 mm)(codice modello: SM-R840N): rimborso pari a 100 euro

Samsung Galaxy Watch 3 BT (41 mm)(codice modello: SM-R850N): rimborso pari a 100 euro.

