Alla fine della scorsa settimana il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il file aggiornato con i prefissi assegnati ai vari operatori telefonici nazionali e tra le novità introdotte vi sono quelle che riguardano PosteMobile e Plintron.

Nuovi prefissi per PosteMobile e Plintron

Iniziando da PosteMobile, la società PostePay che fa parte del suo gruppo ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico la decade 6 del prefisso 371, che va così ad affiancarsi a quelle già possedute (ossia 3711, 3713, 3714 e 3715): ciò significa che nei prossimi mesi tra le numerazioni assegnate da questo operatore telefonico virtuale vi potranno essere anche quelle con il prefisso 3716. Potete trovare le più interessanti offerte di PosteMobile seguendo questo link.

Una nuova decade è stata riconosciuta anche a Plintron, un aggregatore di vari operatori mobile virtuali più piccoli (come, ad esempio, NoiTel, NTMobile e Rabona Mobile). Plintron ha ottenuto la decade 1 del prefisso 376 e ciò significa che nelle prossime numerazioni potrà usare sia il prefisso 3760 che il 3761.

Dal MISE anche qualche novità secondaria

Una novità secondaria riguarda Wind Telecomunicazioni S.p.A. e H3G S.p.A., che per la prima volta non compaiono più nel file del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), sostituiti da Wind Tre S.p.A. Questi sono i prefissi assegnati al gruppo: 320, 324, 327, 328, 329, 373, 388, 389, 391, 392 e 393.

Passando a Kena Mobile, i suoi prefissi per le nuove numerazioni 3500, 3501 e 3505 ora risultano assegnati a Telecom Italia S.p.A. e non a Nòverca s.r.l. (ciò in seguito all’integrazione avvenuta a fine 2019).

Ed ancora, tra novembre e dicembre 2020 sono stati assegnati alcuni codici identificativi di rete: il 222 58 (Mobile Network Code 58) a R&D Comunication, il 222 57 (Mobile Network Code 57) allo Stato Maggiore Difesa e il 222 59 (Mobile Network Code 59) a Leonardo S.p.A.

Infine, Acotel S.p.A. il 14 dicembre 2020 ha rilasciato il Mobile Network Code 52 (222 52) e, pertanto, non ha più la licenza di operatore come FULL MVNO.

