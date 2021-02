Un nuovo aggiornamento della ROM Android non ufficiale per Nintendo Switch basata su Android 10 (LineageOS 17.1) rende l’esperienza di utilizzo più veloce, più reattiva e introduce nuove funzionalità rispetto alla versione precedente, tra cui la modalità deep slepp e una build di Android TV.

Switchroot si aggiorna e porta Android 10 su Nintendo Switch

Ecco le principali novità dell’update della ROM switchroot:

Android 10 basato su Lineage 17.1

Aggiornamenti OTA.

Supporto completo per Joy-Con e Pro Controller con stick e rail analogici.

Supporto per Hori Joy-Con.

Modalità deep sleep che può durare per settimane.

Una build basata su Android TV.

Migliore gestione della ventola interna per un funzionamento più silenzioso.

Supporto dock ottimizzato.

Un driver per la ricarica riscritto che supporta USB-PD e dock di terze parti.

Driver touch screen ottimizzato.

Installazione più semplice tramite lo strumento di partizione hekate.

Driver Wi-Fi migliorato.

Supporto per app remota Shield TV per un facile controllo nel dock.

Riavvio per il supporto payload.

Supporto per accessori Bluetooth migliorato.

Supporto per rotazione automatica.

Tra i bug noti ricordiamo che i giochi NVIDIA Shield non funzionano, l’audio bluetooth potrebbe essere intermittente su alcune cuffie, la tastiera predefinita non può essere utilizzata con un controller e alcune app non rilevano il D-Pad del Joy-Con.

Per tutte le informazioni sull’installazione potete fare riferimento a questa pagina su XDA, tenendo presente che si tratta di un’operazione non esente da rischi.