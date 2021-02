TIM, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, si appresta a rinnovare il listino degli smartphone acquistabili a rate (salvo cambiamenti dell’ultimo minuto) a partire da domani, 8 febbraio 2021, e tra le novità spiccano i nomi di Redmi Note 9T 5G e Samsung Galaxy A32.

L’aggiornamento dei listini, previsto dunque per la giornata di domani, sarà disponibile presso i rivenditori fisici aderenti e riguarderà tutte le promo per l’acquisto di smartphone a rate con TIM, sia quelle standard che quelle tramite finanziamento TIMFin (Joint Venture fra l’operatore e Santander Consumer Bank che dal 3 febbraio è subentrata a Santander).

TIM: nuovi smartphone a rate

Oltre ai due smartphone 5G economici menzionati in apertura, l’altra new entry sarà rappresentata da Redmi Note 8 e va detto che i due Redmi saranno venduti in esclusiva da TIM.

Per quanto riguarda il più nuovo e interessante Redmi Note 9T 5G, potrebbe anche essere avviata una campagna promozionale via SMS per invitare i clienti selezionati ad acquistarlo in negozio.

Passando alle condizioni di acquisto, Redmi Note 9T 5G sarà inserito nel listino dedicati ai clienti con offerte TIM Young e sarà acquistabile al prezzo di 5 euro al mese per 30 mesi senza costo di anticipo. Allo stesso prezzo con finanziamento TIMFin su carta di credito (rata finale 55 euro), mentre su conto corrente bancario a 3 euro al mese per 30 mesi con 59 euro di anticipo (rata finale 55 euro).

Per tutti gli altri clienti, Redmi Note 9T 5G sarà disponibile all’acquisto a 7 euro al mese per 30 mesi senza anticipo. Allo stesso prezzo con finanziamento TIMFin su carta di credito (rata finale 75 euro), mentre su conto corrente bancario a 5 euro al mese per 30 mesi con 59 euro di anticipo (rata finale 75 euro).

Nel caso di Redmi Note 8, tutti i clienti TIM lo potranno acquistare al prezzo di 5 euro al mese per 30 mesi senza costo di anticipo. Allo stesso prezzo con finanziamento TIMFin su carta di credito (rata finale 20 euro), mentre su conto corrente bancario a 3 euro al mese per 30 mesi con 59 euro di anticipo (rata finale 30 euro).

Lasciando casa Xiaomi, l’altra grande novità come detto sarà Samsung Galaxy A32 5G, di cui avevamo parlato a fine gennaio nella rubrica #NewSmartphone. Il nuovo 5G economico di Samsung sarà disponibile all’acquisto al costo di 8 euro al mese per 30 mesi senza costo di anticipo. Allo stesso prezzo con finanziamento TIMFin su carta di credito (rata finale 30 euro), mentre su conto corrente bancario a 6 euro al mese per 30 mesi con 59 euro di anticipo (rata finale 30 euro).

Altre novità

Oltre a queste novità, sempre a partire da domani ci sarà un altro cambiamento, più precisamente una riduzione di prezzo: Samsung Galaxy Z Flip 5G sarà disponibile all’acquisto al prezzo di 35 euro al mese per 30 mesi con un anticipo di 149 euro. Allo stesso prezzo con finanziamento TIMFin su carta di credito (rata finale 181 euro), mentre su conto corrente bancario a 27 euro al mese per 30 mesi con 389 euro di anticipo (rata finale 181 euro).

Inonltre è bene ricordare che tutte le rateizzazioni con finanziamento TIMFin, disponibile presso i rivenditori dell’operatore autorizzati, prevedono che venga attivata automaticamente l’offerta Promo Smartphone, che costa 9,99 euro e mette a disposizione 20 GB di traffico dati (di cui 5 GB sfruttabili anche in Roaming UE) per un solo mese, con disattivazione automatica al termine del periodo previsto.

Passando al listino dedicati ai clienti TIM con rateizzazioni in scadenza, sempre dal 8 febbraio ci saranno delle novità: Samsung Galaxy S20 FE a 10 euro al mese per 30 mesi senza anticipo; Apple iPhone 11 64GB a 20 euro al mese per 30 mesi senza anticipo; Apple iPhone 12 Pro Max 128GB a 39 euro al mese per 30 mesi senza anticipo.

I suddetti clienti riceveranno in regalo 2 GB al mese per tutta la durata della nuova rateizzazione.

Infine, va ricordato che tutte le nuove rateizzazioni prevedono un contributo di attivazione di 9,99 euro.