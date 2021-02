L’aspetto più interessante di Google Chromecast con Google TV è probabilmente rappresentato dalla nuova interfaccia utente studiata dal colosso di Mountain View per rendere più piacevole l’esperienza offerta e in questi giorni è emerso che il team di sviluppatori sta testando alcune piccole modifiche grafiche.

Con un aggiornamento lato server, infatti, il team di Google ha introdotto per una ristretta cerchia di utenti delle icone con dimensioni notevolmente più piccole.

Come cambia la schermata home di Google TV

Nella schermata home di Google TV gli utenti possono visualizzare le applicazioni nella scheda principale “Per te” sotto due righe di contenuti consigliati.

La differenza non è facile da individuare a colpo d’occhio (e ciò è probabilmente proprio quello che desiderava il team di Google) ma è piuttosto evidente nel momento in cui si guarda più da vicino: la riga delle applicazioni ha infatti ridotto le dimensioni delle icone, facendo spazio a più icone e allo stesso tempo riducendo le dimensioni complessive della riga.

Sin dal lancio di Google TV, questa sezione è stata in grado di mostrare 7 icone complete di app (come mostrato nell’immagine sotto a sinistra) mentre in seguito a questa modifica può mostrarne 9 (immagine a destra):

In pratica, questa modifica non rivoluziona l’esperienza di utilizzo di Google TV ma toglie un po’ di importanza alle applicazioni per concentrare maggiormente l’attenzione degli utenti sui consigli, uno dei punti di forza della piattaforma del colosso di Mountain View.

Al momento non pare che questo cambiamento sia diffuso ma almeno un paio di utenti su Reddit riferiscono di aver notato la nuova interfaccia nelle ultime 48 ore. Inoltre, la modifica non sembra essere collegata al recente aggiornamento di sistema implementato su Google Chromecast con Google TV e dovrebbe essere frutto di un update lato server.