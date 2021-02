Il team di sviluppatori di Google è sempre impegnato nel miglioramento dei vari servizi offerti agli utenti dal colosso di Mountain View e tra le novità delle ultime ore vi sono quelle che riguardano Google Stadia, Google Chrome e Gmail.

Google Stadia si aggiorna alla versione 3.2

Nelle scorse ore il team di Google Stadia ha rilasciato una nuova versione dell’applicazione dedicata ai dispositivi Android (si tratta della versione 3.2), release il cui codice ci fornisce qualche anticipazione sulle feature in arrivo.

Stando a quanto scovato dallo staff di 9to5Google, infatti, gli sviluppatori sono al lavoro su un misterioso Project Hailstorm, sulla possibilità di usare le chat vocali durante le sessioni di gioco, su alcuni miglioramenti per Android TV (come la possibilità di segnalare i problemi e un’ottimizzazione dell’integrazione del sistema di pagamenti in app).

Ed ancora, tra le novità in arrivo vi sono il supporto a tastiera e mouse, il supporto ad ulteriori lingue, una misteriosa “promozione di luglio” che prevede l’utilizzo di appositi codici e la possibilità di configurare le notifiche email all’interno dell’app,

La versione 3.2 di Google Stadia per Android può essere scaricata da APK Mirror o dal Google Play Store.

Risolta una vulnerabilità su Google Chrome desktop

Il team di Google Chrome ha reso noto di avere dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento della versione desktop del browser dedicata ai dispositivi Windows, Mac e Linux.

La nuova versione è la 88.0.4324.150 e risolve una grave vulnerabilità scoperta dai ricercatori di sicurezza, motivo per il quale Google consiglia di aggiornare il browser non appena sarà disponibile l’update.

Il colosso di Mountain View non ha fornito dettagli sul problema di sicurezza (lo farà soltanto in seguito) ma pare che già diversi utenti siano stati colpiti.

Gmail testa una piccola modifica su desktop

Il team di Gmail sta testando sulla versione desktop del servizio una piccola modifica grafica che riguarda le icone: la nuova versione prevede un più alto contrasto e l’eliminazione dell’effetto di riempimento,

A seguire la vecchia versione (a sinistra) e quella nuova (a destra), non ancora disponibile per tutti gli utenti:

In pratica, soltanto una piccola modifica che introduce anche in Gmail un aspetto già visto su Android e che segue il nuovo sitle grafico adottato da Google.