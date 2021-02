Si pensava finora che fosse un bug a causare il messaggio di errore nell’installazione delle ultime versioni di Google Fotocamera e Google Registratore, tuttavia non sembra essere così e pare essere piuttosto una scelta di Google.

Perché Google Fotocamera e Registratore non si aggiornano via apk

Secondo i colleghi di XDA, infatti, l’errore legato alla verifica pacchetto che causa l’impossibilità di installare le versioni più recenti di Google Fotocamera e Google Registratore tramite apk nei Pixel non è relativo a un bug ma è una scelta ben precisa di Google messa in atto a partire da Android 11.

È all’interno di Android 11, secondo XDA, che è stata inserita da Google una nuova API volta proprio a impedire l’installazione manuale delle versioni più recenti delle sue applicazioni tramite apk. Google, ovviamente, non si è espressa al riguardo, ma potrebbe esserci un buon motivo per questa cosa.

La scelta sarebbe stata fatta per fare in modo che ogni Pixel abbia le versioni e le funzionalità prestabilite delle due applicazioni: in sostanza, Google non vorrebbe che ci siano in giro versioni modificate con tutte le ultime funzionalità dei Pixel più recenti da installare nei vecchi modelli.

È una sorta di modo per avere la certezza che ogni Pixel abbia le versioni corrette e prestabilite, con relative funzioni, di Google Fotocamera e Google Registratore, così da evitare che gli utenti possano installare altre versioni con funzioni non pensate per loro.