Fastweb ha diffuso i risultati finanziari 2020, che vedono una crescita di clienti mobili per il settimo anno consecutivo, così come un segno “+” per quanto riguarda margini e ricavi. L’operatore ha anche svelato i suoi piani per la diffusione del 5G, che nei prossimi anni si allargherà fino a coprire (quasi) tutta la penisola.

I risultati finanziari 2020 di Fastweb e la diffusione del 5G

A fine 2020 Fastweb Mobile ha raggiunto 1.961.000 clienti (SIM attive), facendo segnare un +72.000 rispetto al trimestre precedente. Il numero è cresciuto del 12% rispetto a quello dell’anno precedente (1.806.000), dove già aveva visto un bel boom rispetto al 2018 (1.432.000 clienti), con una percentuale di clienti “convergenti” del 34%.

Fastweb ha dichiarato di aver investito nel 2020 587 milioni di euro, una cifra pari al 25% dei ricavi. Gli sforzi si stanno concentrando sul piano NeXXt Generation 2025 annunciato lo scorso dicembre: il servizio mobile 5G è già disponibile a Milano, Roma, Napoli e Bologna, e nei prossimi mesi e anni si estenderà al resto del territorio nazionale, mentre proseguono il rollout della rete UltraFWA, che punta a coprire 12 milioni di case nelle aree grigie e bianche del Paese, e il potenziamento della fibra FTTH con l’incremento della velocità da 1 Gbps a 2,5 Gbps.

A fine 2020 Fastweb Mobile contava su circa 700 impianti attivi per quanto riguarda il 5G, un numero raggiunto grazie agli accordi con WINDTRE. L’obiettivo è quello di raggiungere una copertura 5G pari al 22% entro la fine del 2021, per poi salire al 66% nel 2023 e al 90% nel 2026. Ci sarà dunque da attendere per vedere una copertura quasi totale del Paese, ma il piano è tracciato.

