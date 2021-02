Tra gli smartphone che potrebbero essere lanciati sul mercato troviamo anche Motorola Moto G10, Moto G30, Moto E7 Power e ASUS ZenFone Mini.

In arrivo un trio di smartphone da Motorola

Tra i device a cui sta lavorando Motorola vi sarebbero anche tre nuovi modelli di fascia media, il primo dei quali dovrebbe essere Moto G10 (nome in codice Capri). Tra le sue feature vi sarebbero un display con risoluzione HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 460, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria integrata, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel, accompagnato da due sensori da 2 megapixel per gli scatti macro e per la profondità), il supporto NFC, un tasto dedicato a Google Assistant e due colorazioni (Aurora Grey e Iridescent Pearl).

In Europa dovrebbe arrivare a 149,99 euro.

Motorola Moto G30 (nome in codice Capri Plu) dovrebbe avere un aspetto simile a quello di Moto G10 ma il suo display potrebbe supportare una frequenza di aggiornamento massima di 90 Hz. Tra le altre feature dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 662, 4 GB o 6 GB di RAM, 64 GB o 128 GB di memoria integrata, una quadrupla fotocamera posteriore (sensore primario da 64 megapixel, ultra grandangolare da 13 megapixel, macro da 2 megapixel e di profondità da 2 megapixel) e due colorazioni (Phantom Black e Pastel Sky).

In Europa dovrebbe essere venduto a 179,99 euro.

Motorola Moto E7 Power è il più economico del trio e tra le sue feature vi dovrebbero essere un processore MediaTek Helio P22, 2 GB o 4 GB di RAM, 32 GB o 64 GB di memoria integrata, una doppia fotocamera posteriore (con sensore primario da 13 megapixel e di profondità da 2 megapixel), una batteria da 5.000 mAh, un tasto dedicato a Google Assistant e 2 colorazioni (blu e rossa).

ASUS ZenFone Mini si prepara al lancio

Dal continente asiatico arrivano indiscrezioni sempre più insistenti secondo le quali ASUS si starebbe preparando a lanciare uno smartphone premium compatto che potrebbe essere chiamato ASUS ZenFone Mini.

Purtroppo al momento non vi sono anticipazioni sulle sue possibili feature ma pare che l’obiettivo del produttore sia quello di fornire agli utenti una valida alternativa ad Apple iPhone 12 mini.

In pratica, la serie ASUS ZenFone 8 potrebbe vantare anche un’inedita variante dedicata a chi ancora ritiene di fondamentale importanza la comodità di utilizzo ad una mano. Staremo a vedere.