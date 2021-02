Samsung aggiorna l’app Orologio e lo smartwatch Galaxy Watch 3

Tra le novità arrivate dal team di sviluppatori di Samsung nelle ultime ore vi sono state anche quelle che riguardano l’app Samsung Orologio e Samsung Galaxy Watch 3.

Samsung migliora l’app Orologio

Continua l’opera di aggiornamento delle varie applicazioni di Samsung e l’ultima della serie a ricevere le attenzioni degli sviluppatori è stata Samsung Orologio, che si è arricchita di una nuova modalità per andare a dormire (aiuta a tenere traccia dei propri riposi e si integra con l’app dedicata al benessere digitale).

Arriva un’opzione per impostare l’ora a cui andare a dormire nel menu di overflow nella schermata della sveglia dell’app Orologio (durante la configurazione bisognerà dire all’app quando di solito si va a dormire e quando si prevede di svegliarsi). Inoltre è possibile fare in modo che l’app ricordi di andare a letto a un’ora prestabilita ed è supportata la sincronizzazione con la modalità per andare a dormire nell’app Benessere Digitale.

Se si usa SmartThings, la propria sveglia può integrarsi con le luci e la TV, aiutando l’utente a svegliarsi riproducendo musica o rendendo gradualmente più luminosa la stanza.

La nuova versione (12.0.05.7) dovrebbe essere già disponibile tramite il Galaxy Store e può essere scaricata anche da APK Mirror.

Nelle scorse ore il team di Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento firmware per Samsung Galaxy Watch 3: stiamo parlando della release che porta il software alla versione R840XXU1BUA8.

L’update, al momento disponibile in Corea del Sud e negli Stati Uniti, ha un “peso” di 74 MB e porta con sé il supporto a SmartThings Find, servizio che consente ad uno smartphone Galaxy di aiutare gli utenti a trovare il proprio Samsung Galaxy Watch 3 su una mappa e di fare suonare l’orologio, in modo da rendere più semplice la sua localizzazione.

Tra le altre novità vi sono una feature che ricorda di lavarsi le mani, una nuova sfida per le camminate di gruppo, il supporto a nuovi programmi fitness e il miglioramento delle funzionalità legate agli allenamenti.

Quando l’update sarà disponibile per il vostro Samsung Galaxy Watch 3, potrà essere scaricato ed installato attraverso l’apposita applicazione (la trovate sul Google Play Store) sullo smartphone collegato all’orologio.

