Samsung Galaxy S21 è il più economico fra i nuovi top di gamma che Samsung ha presentato qualche settimana fa ma, nonostante l’assenza del retro in vetro in favore di quello in plastica e ad un comparto fotografico meno pompato di quello di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, lo smartphone è senza ombra di dubbio uno tra i miglior smartphone Android sul mercato.

Tante novità ma difficile da riparare

In queste ore il team di iFixit ha messo sotto torchio Samsung Galaxy S21 con il classico video teardown in cui è possibile scoprire interessanti cambiamenti. Innanzitutto la presenza della plastica come back cover non solo rende il terminale più resistente – cosa talaltro confermata anche da questi drop test -, ma permette anche di accedere più facilmente alla componentistica interna.

La bobina per la ricarica wireless ed il generoso modulo batteria sono gli elementi che spiccano maggiormente una volta rimossa la back cover, così come anche il modulo fotografico con i suoi tre ottimi sensori e la piccola scheda madre dove trova posto il processore Qualcomm Snapdragon 888.

Malgrado le tante novità presenti nel più piccolo ed economico fra i nuovi top di gamma di Samsung, iFixit sottolinea come la fase di rimozione del display e della batteria rappresentino ancora una sfida per chi non è del mestiere. La struttura del display, infatti, è fatta in modo tale che diventa estremamente probabile rompere il sottile strato OLED durante la fase di sollevamento dal suo alloggio naturale.

Per questo motivo iFixit conferisce a Samsung Galaxy S21 un punteggio di riparabilità pari a 4 su 10, a sottolineare appunto la difficoltà e la maestria necessaria per concludere una riparazione senza arrecare danni.