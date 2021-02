Google ha avviato il roll out di un nuovo aggiornamento per Google Chromecast with Google TV, il nuovo dispositivo di streaming annunciato nello scorso autunno e disponibile anche sul mercato italiano.

Le novità per Chromecast con Google TV

Il nuovo firmware porta la versione QTS2.200918.033, pesa poco meno di 80 MB e porta le patch di sicurezza di dicembre. Si tratta di un importante passo avanti visto che finora il piccolo dispositivo era fermo alle patch di sicurezza del mese di settembre.

Come accade con ogni aggiornamento dedicato ai dispositivi Chromecast, Google non ha rilasciato un changelog ufficiale, con le novità introdotte dall’aggiornamento. A quanto pare però, stando alle segnalazioni di alcuni utenti che hanno già installato l’aggiornamento, è migliorata la riproduzione in 4K a 60 Hz su alcune TV.

Succedeva infatti che alcuni modelli di TV non riuscissero a gestire correttamente questo tipo di contenuto o che non riconoscessero correttamente la capacità del dispositivo di riprodurli, richiedendo alcuni interventi alle impostazioni di sistema.

Una volta completata l’installazione del nuovo firmware sarà possibile, tramite le Impostazioni, procedere all’installazione di un nuovo aggiornamento per il telecomando, che dovrebbe migliorare le prestazioni e correggere alcuni bug segnalati.

Come installare l’aggiornamento

La procedura per l’installazione del nuovo firmware è decisamente semplice. Dovrete aprire le Impostazioni e scorrere fino alle Informazioni e cercare la voce “Aggiornamento di sistema”. Il dispositivo effettuerà un controllo sulla disponibilità del nuovo firmware e lo mostrerà, insieme alle istruzioni da seguire per procedere all’installazione.

Al termine della procedura potrete continuare a utilizzare Chromecast con Google TV o riavviare il tutto per completare l’installazione e usufruire immediatamente del sistema aggiornato.