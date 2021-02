Today Weather ci ricorda che è viva e vegeta con un nuovo aggiornamento, attualmente disponibile solamente attraverso il canale beta, che porta la sua versione al numero 1.5.1 e aggiunge qualche nuova funzionalità, alcune abbastanza interessanti.

Novità Today Weather 1.5.1

Le novità introdotte dalla versione 1.5.1 sono diverse: oltre ai soliti miglioramenti vari, riguardanti anche le traduzioni, troviamo l’aggiunta di un tasto per visualizzare oppure no la barra di stato, un tasto per aggiornare i widget manualmente e il ridimensionamento automatico dei widget, che non guasta mai.

Add the status bar (on/off in the app settings).

Add refresh button on widget (on/off when you create new widget).

Add auto size feature for widget.

Improve location detection.

Bug fixes and improvements.

Update language.

Come scaricare Today Weather 1.5.1

Today Weather 1.5.1, al momento in beta 6, è disponibile al download dal Google Play Store attraverso il canale beta, ma è scaricabile anche, sotto forma di apk, dal sito APKMirror a questo indirizzo. Che ne dite, siete soddisfatti di questo aggiornamento o ritenete che manchi ancora qualche cosa?