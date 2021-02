TCL Communication ha annunciato l’arrivo in Italia di TCL 20 SE, un nuovo smartphone che coniuga una scheda tecnica interessante a un prezzo competitivo. Il nuovo prodotto è caratterizzato da un ampio schermo con tecnologia NXTVISION, perfetto per chi vuole fruire di contenuti multimediali in mobilità.

Caratteristiche di TCL 20 SE

Si parte dunque da uno schermo HD+ (720 x 1640 pixel) da 6m82 pollici non notch a V per alloggiare la fotocamera frontale, con vetro 2,5D. Sotto alla scocca trova posto una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 460 con CPU octa core a 1,67 GHz affiancata da una GPU Adreno 610, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 256 GB.

Solo discreta la connettività, con 4G dual SIM, WiFi 802,11 b/g/n, Bluetooth 5.0, NFC e connettore USB Type-C che permette di ricaricare la batteria, una unità da 5.000 mAh, con una potenza massima di 18 watt. Nella parte posteriore è presente un tradizionale lettore di impronte digitali, posto a lato della quadrupla fotocamera.

Quest’ultima può contare su un sensore principale da 16 megapixel(f/1.8), con ultra grandangolare (FoV 115 gradi) da 5 megapixel (f/2.2), macro e sensore di profondità da 2 megapixel(f/2.4). Nella parte frontale trova invece posto un sensore da 8 megapixel (f/2.0) che permette di sbloccare lo smartphone col volto.

Viste le dimensioni dello schermo le misure di TCL 20 SE sono tutt’altro che compatte: misura infatti 172,08 x 77,14 x 9,1 millimetri e pesa 206 grammi.

Funzioni di TCL 20 SE

TCL 20 SE può contare sulla tecnologia NXTVISION con miglioramento in tempo reale dei contenuti da SDR a HDR, per colori luminosi, contrasti migliorati e una nitidezza mai vista in questa fascia di prezzo. E per chi non vuole interruzioni durante la riproduzione dei video è presente la funzione Smart Floating Window, per navigare o rispondere a messaggi senza problemi.

Grazie al doppio altoparlante è possibile ottenere un suono stereo, e utilizzando apposite cuffie si potrà godere di un audio Hi-Res. Ottima anche l’autonomia, grazie alla batteria da 5.000 mAh che garantisce fino a 20 ore di navigazione web o 17 ore di video non stop.

Prezzi e disponibilità di TCL 20 SE

TCL 20 SE è già disponibile in Italia nelle colorazioni Nuit Black e Aurora Green al prezzo di 159,90 euro.