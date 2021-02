Buone notizie per i possessori di Samsung Galaxy S21 che hanno riscontrato problemi con il proprio smartphone per quanto riguarda Samsung Pay e il sistema di aggiornamenti OTA: il team di sviluppatori del colosso coreano, infatti, è pronto a rilasciare un nuovo firmware con le attese correzioni.

Ricordiamo che in alcuni Paesi del Vecchio Continente (Italia inclusa) chi ha acquistato gli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 ha riscontrato dei problemi nell’utilizzo di tutti i giorni e ciò in quanto pare che il produttore abbia distribuito i device con il codice CSC (Country Specific Code) sbagliato.

Il codice CSC viene utilizzato per applicare impostazioni geo-specifiche, punti di accesso ed altre feature e le unità di Samsung Galaxy S21 che sono state erroneamente spedite con un CSC generico per l’Europa stanno riscontrando vari problemi con gli aggiornamenti OTA e altri servizi Samsung, incluso Pay, ossia una delle soluzioni del colosso coreano che stanno acquistando sempre più popolarità.

Il problema CSC di Samsung Galaxy S21 ha una soluzione

Stando a quanto reso noto da Samsung, è stato già dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento firmware nei Paesi interessati da questo problema con la tanto attesa soluzione. Chi ha riscontrato tale problema, pertanto, può da subito provare a verificare la disponibilità dell’update con il relativo fix andando nel menu delle Impostazioni e quindi accedendo alla sezione dedicata agli aggiornamenti software.

Chi non ha ancora ricevuto l’update può sfruttare la soluzione trovata dalla community di utenti Samsung: pare che il problema CSC si verifichi in gran parte quando si configura lo smartphone per la prima volta senza una scheda SIM inserita e sembra possa essere risolto disattivando il Wi-Fi e rimuovendo la SIM, spegnendo il telefono, inserendo nuovamente la SIM e quindi riaccendendo il Samsung Galaxy S21.