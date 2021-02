Dopo essere passati nella fascia bassa, Esselunga torna tra i medio gamma e propone la nuova Offerta Tech, disponibile dal 4 al 17 febbraio 2021 in tutti i punti vendita aderenti: questa volta lo sconto riguarda Samsung Galaxy A71.

Samsung Galaxy A71 è uno smartphone Android ideale per chi non teme le dimensioni generose e ama i grandi display AMOLED: uno dei suoi punti di forza è infatti il pannello da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2340 pixel) con sensore di impronte integrato. Abbiamo poi il SoC Qualcomm Snapdragon 730, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD).

Il comparto fotografico del fascia media Samsung vede la presenza di una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, ultra grandangolare da 12 MP, macro da 5 MP e di profondità da 5 MP; per i selfie troviamo invece il sensore da 32 MP, integrato nel display tramite un piccolo foro al centro. La batteria ha una capacità di 4500 mAh e, come sottolineato nella recensione, riesce a coprire ampiamente l’intera giornata (anche qualcosa di più se non lo usate troppo).

L’Offerta Tech di Esselunga propone Samsung Galaxy A71 al prezzo di 298 euro: è possibile trovarlo a questa cifra in tutti i punti vendita indicati a questo indirizzo, ma solo fino a esaurimento scorte (o comunque fino al 17 febbraio 2021). Si tratta di una delle cifre più interessanti attualmente a disposizione: per verificare le promozioni migliori potete seguirci anche attraverso il nostro canale Telegram Prezzi.tech.

