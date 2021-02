Caviar solitamente si accontenta di prendere un iPhone o un flagship Samsung e farcirlo con oro e pietre preziose per conferire un look faraonico a questi smartphone, ma questa volta il brand intende fare qualcosa di suo con il prototipo Origin.

Si tratta di uno smartphone piuttosto singolare di questi tempi che prende ispirazione da uno dei classici dispositivi di Vertu, produttore di smartphone di lusso ormai defunto.

Visto il fallito tentativo di transizione dal software Nokia S40 ad Android, il prototipo Origin ci riprova adottando il sistema operativo mobile di Google.

Caviar Origin sembra uno smartphone Vertu, ma esegue Android

Caviar ha scelto Android principalmente per il supporto delle app, in particolare WhatsApp ritenuta molto importante tra gli utenti di Caviar, tuttavia non è nemmeno certo se Origin offrirà un touchscreen o meno.

Caviar ha ridisegnato l’interfaccia per utilizzare i tasti funzione per navigare nei menu come ai vecchi tempi e naturalmente è presente una tastiera fisica per l’inserimento di numeri e testo che come standard può essere placcata in oro.

Potete vedere un prototipo dello smartphone in azione nel video sottostante, ma l’azienda non ha ancora deciso quali materiali utilizzare per questo particolare device.

La società afferma che Caviar Origin sarà disponibile nel quarto trimestre di quest’anno e che i prezzi partiranno da non meno di 1.000 dollari, tuttavia il prezzo dipenderà quasi esclusivamente dai metalli e delle pietre preziose che verranno utilizzati.

