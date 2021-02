In queste ore l’operatore rosso ha pubblicato i risultati finanzieri relativi al terzo trimestre dell’anno fiscale 2021 che, dopo due trimestri consecutivi in cui è stata registrata una performance negativa, tornano finalmente a crescere. Nello specifico, in riferimento al trimestre chiuso al 31 dicembre 2020 (l’anno fiscale si conclude il 31 marzo), Vodafone registra una crescita dello 0,4% dei ricavi sui servizi sebbene il fatturato del terzo trimestre sia sceso del 4,7%.

ho. Mobile continua a crescere

Dal punto di vista del mercato mobile si registra una riduzione del valore del tasso di abbandono dei clienti verso altri operatori, adesso pari al 26,4% sul prepagato, mentre crescono leggermente i ricavi medi per singolo cliente attivo con 13 euro al mese nel prepagato e 16,4 euro al mese per l’abbonamento.

L’azienda si può ritenere soddisfatta anche della prestazione di ho. Mobile, il ramo semivirtuale dell’operatore, che a dicembre 2020 conta su 2,4 milioni di clienti. All’interno del mercato mobile italiano i ricavi dei servizi mobile di Vodafone relativi al terzo trimestre (settembre-dicembre 2020) sono i calo del 10,7% rispetto l’anno scorso, mentre crescono di poco (+1%) i ricavi relativi ai servizi sulla rete fissa.

Il totale della base di utenti Vodafone su mobile è pari a 18,527 milioni di clienti in Italia, leggermente in calo rispetto ai 18,743 milioni di clienti del trimestre precedente.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche