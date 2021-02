Samsung Galaxy S21 Ultra 5G monta un nuovo e particolare display OLED in grado di offrire tanti vantaggi rispetto a quelli precedentemente sviluppati da Samsung Display, ed in queste ore abbiamo modo di scoprire quando c’è di buono nell’ultima creazione di Samsung.

Grandi miglioramenti in lungo e in largo

Il display realizzato da Samsung Display dispone di una nuova e particolare matrice OLED che permette di modulare rapidamente il refresh rate da 10 a 120 Hz e raggiungere anche una luminosità massima di 1500 nits. I colleghi di AnandTech hanno pubblicato i risultati di una serie di test che mettono a confronto i consumi e la luminosità dei pannelli OLED da Samsung Galaxy S10 in poi.

Com’è possibile notare dal grafico soprastante, il display OLED di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G consuma meno energia di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G sia a 60 che a 120 Hz. I test hanno inoltre messo in evidenza che la modulazione del refresh del display viene automaticamente disabilitata nel momento in cui la luce ambientale scenda sotto i 40 lux.

Il grafico successivo svela inoltre l’estrema luminosità del display OLED di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G che, come aveva indicato Samsung Display, è in grado di raggiungere una luminosità massima di 1500 nits. Anche in questo caso, a massima luminosità, il display dell’ultimo top di gamma consuma meno energia rispetto quello di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Il risparmio dei consumi è pari al 22% quando impostato sul bianco, mentre se calibrato a 300 nits di luminosità e a risoluzione Full HD+, il display di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G consuma il 27% in meno di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Le potenzialità del display, sommate alle ottimizzazioni del processore Exynos 2100, sono alla base dell’ottima gestione dei consumi di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

