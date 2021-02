Dopo aver visto Samsung Galaxy S21 Ultra 5G resistere meglio di iPhone 12 Pro Max in una serie di drop test, un test pubblicato da Allstate Protection Plan svela il grado di resistenza della nuova gamma di smartphone di fascia alta di Samsung ad alcuni drop test.

Un drop test molto interessante

In termini di resistenza agli urti con la porzione frontale, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G sembrano non essere molto differenti rispetto alla precedente generazione di top di gamma. Infatti, a seguito di una caduta da circa 1,8 metri di altezza, tutti e tre gli smartphone di Samsung mostrano qualche tipo di danno: Samsung Galaxy S21 ha riportato la rottura del display, il display di Samsung Galaxy S21+ si è rotto e non è stato più possibile utilizzarlo, mentre Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ha riportato il danno maggiore.

La porzione posteriore sembra però resistere meglio alle cadute. La particolare lavorazione di Samsung Galaxy S21 che, lo ricordiamo, non monta il vetro sul retro, ha garantito al device di resistere molto bene alla caduta, anche dopo due drop test consecutivi. Gli altri modelli, però, hanno entrambi riportato danni al vetro sebbene il modulo fotografico in metallo sia riuscito a proteggere i sensori rendendoli ancora perfettamente funzionanti anche a seguito del danno.

Exynos 2100 consuma meno dello Snapdragon 888

Come abbiamo avuto modo di scoprire qualche ore fa con alcuni test fra Exynos 2100 e lo Snapdragon 888, il SoC del colosso sudcoreano è ancora leggermente meno prestante rispetto al processore dell’azienda statunitense (anche se la situazione è molto migliorata rispetto al passato), ma rappresenta un vero punto di svolta rispetto alla precedente generazione di processori Exynos di fascia alta.

In queste ore un ulteriore test mette a confronto la gestione dei consumi, e quindi dell’autonomia, di Exynos 2100 con lo Snapdragon 888. Durante il test di 30 minuti si vede come Exynos 2100 sia effettivamente in grado di gestire meglio i consumi della batteria, anche se la differenza fra i due SoC è di appena il 2%.