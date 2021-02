Ogni giorno Amazon propone, come opportunamente vi segnaliamo, tante offerte interessanti su smartphone Android: oggi è giunto il turno di OnePlus Nord N10 e OnePlus Nord N100, disponibili per le prossime ore ad un prezzo più basso del solito, in virtù di uno sconto del 15% sul prezzo di listino.

OnePlus Nord N10 e OnePlus Nord N100 in offerta su Amazon

Su Amazon oggi OnePlus Nord N10 è offerto al prezzo 299 euro, mentre OnePlus Nord N100 lo è al prezzo di 149 euro, trattandosi – meglio specificarlo ai fini della garanzia – nell’uno e nell’altro caso di prodotti venduti e spediti da Amazon. Senz’ombra di dubbia, si tratta di una promozione interessante per coloro che desiderano un’esperienza Android “pulita”, ma non sono disposti a spendere una cifra superiore a 400 euro: non a caso, OnePlus Nord N10 e OnePlus Nord N100 sono la testimonianza della volontà dell’azienda cinese di aggredire il mercato degli smartphone di fascia medio-bassa.

Dobbiamo comunque evidenziare che la promozione su Amazon per OnePlus Nord N10 e OnePlus Nord N100 non durerà ancora molto, anzi potrebbe terminare nelle prossime ore. Se c’è qualcosa che fa al caso vostro, allora il nostro consiglio spassionato è quello di procedere quanto prima possibile all’acquisto.

OnePlus N10 5G in offerta a 295 euro | Link per l’acquisto su Amazon

OnePlus N100 in offerta a 149 euro | Link per l’acquisto su Amazon

Leggi anche: recensione OnePlus N10 5G