Dall’AGCOM arriva un nuovo interessante report relativo al mercato italiano delle telecomunicazioni: ci riferiamo al quarto Osservatorio sulle comunicazioni (anche mobile) del 2020, studio che esamina il periodo che va dal mese di luglio al mese di settembre dello scorso anno.

In Italia cresce la fruizione dei servizi Internet da mobile

Il report conferma il trend in crescita dell’uso di dati da parte degli utenti di rete mobile: a settembre le SIM con cui si è navigato sul Web (o che, comunque, hanno usato traffico dati) sono arrivate a quota 56,9 milioni, con un consumo di 4.608 petabyte (a fronte di un consumo di 3.000 petabyte nel settembre del 2019).

Continua ovviamente a crescere anche l’utilizzo medio di traffico dati: a settembre il consumo medio per ciascun utente ha raggiunto i 9,23 Giga, con una crescita del +48,1% su base annua. Si tratta di un risultato positivo ma che comunque fa registrare una lieve frenata rispetto agli incrementi su base annua rilevati tra il 2017 e il 2018 (ossia +51,4%) e tra il 2018 e il 2019 (+60%).

Senza dubbio a fare crescere considerevolmente l’utilizzo di dati mobile (da 3.000 petabyte a 4.608 petabyte, pari ad oltre il 50% di aumento) sono state le misure prese dal Governo per contrastare la diffusione della pandemia di Coronavirus, come lo smart working e la didattica a distanza, a causa delle quali sempre più persone hanno dovuto fare affidamento sulla rete mobile per proseguire le proprie normali attività quotidiane.

Se si va a prendere come riferimento un periodo di quattro anni, il traffico unitario mensile è aumentato del 416%, passando da 1,79 Giga di settembre 2016 a 9,23 Giga dell’ultima rilevazione.

E tutto lascia immaginare che il trend di crescita proseguirà anche nei mesi a venire e ciò non soltanto per la prosecuzione di smart working e didattica a distanza ma anche per le sempre più numerose soluzioni disponibili nel settore dell’intrattenimento, capaci di spingere gli utenti a sfruttare lo smartphone anche nel tempo libero.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche