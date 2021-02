Come ormai sappiamo da qualche tempo, nei prossimi mesi Huawei lancerà sul mercato la nuova gamma di smartphone di fascia alta che prenderanno il posto della serie Huawei P40. In attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla gamma Huawei P50, sul loro design, le caratteristiche tecniche, le feature e magari anche il prezzo e la data di lancio, in queste ore un designer ha pubblicato una serie di tweet allegando alcuni render concept di Huawei P50 Pro+.

Un design da urlo sotto tutti i punti di vista

Come concept non rappresentano la versione finale e definitiva dell’atteso smartphone di Huawei, ma bensì nascono dall’unione di vari leak e rumor pubblicati su Huawei P50 Pro+ e cercano di dargli una forma finita, apprezzabile da tutti. Il design svela una lavorazione davvero di altissimo livello che mette da parte la tanto criticata fotocamera frontale a pillola a favore invece di una classica fotocamera punch hole centrale. Il display ha una leggera curvatura sui lati e le cornici sono estremamente sottili, quasi impercettibili.

Sul retro è ben visibile un modulo fotografico decisamente generoso caratterizzato da ben cinque sensori fotografici, autofocus laser e flash LED. Sebbene si tratti di un concept, la configurazione scelta dal designer immagina la presenza di un sensore standard, un sensore ultra grandangolare, un sensore macro e uno di profondità. La ciliegina sulla torta è rappresentata da un vistoso sensore periscopico possibilmente in grado di offrire un livello di zoom da lasciare a bocca aperta.

In copertina Huawei P40 Pro+