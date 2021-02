Puntuale come un orologio, in queste ore AnTuTu pubblica la classifica aggiornata a gennaio 2021 dei dieci smartphone flagship e di fascia media. Se, per quest’ultima, non ci sono poi così tante differenze rispetto quella di dicembre, nella fascia premium notiamo una interessante novità in cima alla classifica.

Xiaomi Mi 11 perde la testa della classifica

Vivo IQOO 7 ruba la prima posizione in classifica a Xiaomi Mi 11, re della classifica del mese scorso. Gli smartphone, con un punteggio rispettivamente pari a 727.784 e 705.593, rappresentano gli unici della classifica ad essere basati sul processore Qualcomm Snapdragon 888. Al terzo e quarto posto troviamo Huawei Mate 40 Pro+ (702.553 punti) e Huawei Mate 40 Pro (688.043 punti), gli unici terminali nella fascia alta a non montare un processore Qualcomm.

Poche novità per la fascia media

Venendo poi ai 10 smartphone di fascia media che hanno raggiunto i punteggi più elevati su AnTuTu benchmark, come sempre notiamo la quasi totale assenza dei processori a marchio Snapdragon. Nelle prime due posizioni restano ancorati i device Redmi 10X 5G e Redmi 10X Pro 5G, rispettivamente con 401.389 e 398.264 punti, con processore MediaTek Dimensity 820, mentre Huawei Nova 7 e Huawei Nova 7 Pro si piazzano al terzo e quarto posto con 395.463 punti e 394.913 punti.

Piccolo elemento di novità è l’arrivo di Redmi Note 9 Pro 5G in nona posizione con il processore Qualcomm Snapdragon 750G.

