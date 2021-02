Con l’88% di market share degli smartphone pieghevoli in mano a Samsung, l’azienda è attualmente il più grande costruttore al mondo di foldable. L’ottimo lavoro del colosso sudcoreano in questo ambito non si è ancora misurato con un vero e proprio competitor, ma le cose potrebbero cambiare con l’arrivo di Xiaomi Mi Mix Fold.

Display da 12,5″ e Snapdragon 888

Il colosso cinese, attualmente al quarto posto nella top five dei maggiori produttori di smartphone al mondo, è da diverso tempo impegnato nella realizzazione di dispositivi con display pieghevoli, come ad esempio ci ricorda questo singolare brevetto pubblicato qualche mese fa. Ebbene, in queste ore, abbiamo modo di scoprire come dovrebbe presentarsi da vivo Xiaomi Mi Mix Fold grazie ad una presunta foto dal vivo.

Da quel che è possibile vedere dalla foto, Xiaomi Mi Mix Fold è atteso con un meccanismo di chiusura verso l’interno – come ad esempio su Samsung Galaxy Z Fold – e possibilmente con la fotocamera frontale integrata nel display. Secondo alcune informazioni pubblicate da Xioamiui, sembra che il terminale sia indicato internamente con il nome in codice “cetus”, e dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

display AMOLED da 12,5 pollici con risoluzione 2480 x 1860 pixel e refresh rate a 90 Hz;

display secondario posto lateralmente per la visualizzazione delle notifiche;

fotocamere posteriori con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica, sensore telescopico 3x e sensore ultra grandangolare con zoom 0,5x;

NFC;

supporto dual SIM;

speaker stereo;

processore Snapdragon 888.

I render pubblicati da Techindeep fanno riferimento al brevetto pubblicato da Xiaomi e dovrebbero rappresentare la forma più vicina al dispositivo fatto e finito. Purtroppo non siamo a conoscenza di ulteriori dettagli su Xiaomi Mi Mix Fold, ma le informazioni di oggi ci fanno ben sperare