Dopo aver svelato Samsung Galaxy A02, ora il colosso sudcoreano ha lanciato anche Samsung Galaxy M02 in India che sembra essere una versione rinominata del Galaxy A02 poiché entrambi condividono lo stesso design e le medesime specifiche.

Samsung Galaxy M02 offre una capiente batteria a un prezzo economico

Il nuovo smartphone entry level di Samsung offre un display LCD Infinity-V da 6,5 ​​pollici con risoluzione HD+. La doppia fotocamera posteriore è composta da un obiettivo da 13 MP con autofocus in grado di registrare video Full HD 1080p a 30 FPS e da un sensore macro da 2 MP per scatti ravvicinati, mentre la fotocamera selfie è da 5 MP.

Samsung Galaxy M02 esegue l’interfaccia personalizzata One UI 2 basata su Android 10 ed è trainato dal chipset quad-core MediaTek MT6739W affiancato da 2 GB o 3 GB di RAM. Lo storage ammonta a 32 GB e può essere espanso fino a 1 TB tramite lo slot per schede microSD.

Il nuovo smartphone Samsung è dotato di uno slot per doppia scheda SIM e offre connettività LTE, GPS, Wi-Fi b/g/n e Bluetooth 5.0, oltre a un jack per le cuffie e una porta microUSB. Il dispositivo è alimentato da una capiente batteria da 5.000 mAh.

Samsung Galaxy M02 sarà disponibile per l’acquisto in India a partire dal 9 febbraio in quattro colori: nero, blu, grigio e rosso.

Il nuovo smartphone ha un prezzo di circa 80 euro e sarà disponibile tramite Amazon India che offre questo dispositivo a un prezzo di lancio ancora più basso: circa 77 euro.

