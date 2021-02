Samsung Display, la compagnia strettamente legata a Samsung, e fornitrice della maggior parte dei pannelli presenti sui terminali della compagnia sudcoreana, in queste ore svela un nuovo display OLED decisamente singolare.

Un display completo a 360°

Entrando nel dettaglio, il nuovo display OLED è realizzato con un nuovo materiale organico in grado di raggiungere una luminosità massima pari a 1500 nits. Samsung Display ha voluto realizzare questo particolare pannello per garantire una altissima leggibilità in tutte le condizioni di luce possibili, anche sotto luce diretta del sole.

Joo Sun Choi, CEO di Samsung Display, svela il nuovo pannello dichiarando quanto segue: “Nell’era del 5G in cui le persone trascorrono sempre più ore sui loro smartphone, è fondamentale garantire prestazioni di visualizzazione che offrano una qualità dell’immagine chiara sia negli spazi interni che esterni“.

In ulteriori test realizzati da UL, azienda indipendente di sicurezza, le valutazioni della gamma cromatica e della luminanza hanno ottenuto un punteggio del 73% dello standard DCI-P3, e una luminosità di picco pari a 1500 nits. Il display realizzato da Samsung Display non presenta le limitazioni classiche dei pannelli colpiti da luce diretta, questo perché utilizza un particolare sistema di emissione della luce in grado di offrire un’alta qualità d’immagine anche all’aperto.

Per vedere questo pannello in azione non bisogna aspettare più di tanto: Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è il primo device a montarlo, motivo per cui è uno tra i miglior smartphone Android al mondo, e possibilmente verrà integrato anche in smartphone di altre compagnie.

